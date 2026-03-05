Haberler

ABD ve İsrail'den İran'daki askeri hedeflere yeni hava saldırıları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail orduları, İran rejimine ait askeri hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. İran'ın sivilleri hedef aldığı belirtilerek, bu tehditlerin hassas bir şekilde imha edildiği vurgulandı.

ABD ve İsrail orduları, İran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait çok sayıda askeri hedefe yeni hava saldırıları düzenlendiğ bildirildi. İran'ın ayrım gözetmeksizin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı aktarılarak, "Bu tehditleri hassasiyetle tespit edip ölümcül bir şekilde imha ediyoruz" denildi.

İsrail, bombardımana giden jetlerin görüntülerini yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, İran'ın İsfahan ve Kum kentleri başta olmak üzere birçok bölgesindeki füze rampası ve savunma sistemlerinin hava saldırıları ile hedef alındığını duyurdu. IDF ayrıca İran'a bombardıman gerçekleştirmek üzere havalanan savaş jetlerinin görüntülerini yayınladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi