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CENTCOM: "İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldı"

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik ilave hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. İran basını, Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırıların gerekçesi olarak Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden kapasitenin azaltılması gösterildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını bildirdi. CENTCOM, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın " Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması" amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki "haksız saldırılar" nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğunun belirtildi.

İran basını ise Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Yerel kaynaklar, Bender Abbas'ta 8 ayrı patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırılar nedeniyle İran'ın Çabahar kentinde elektriklerin kesildiğini açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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