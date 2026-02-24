Haberler

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneyi vurdu: "3 narko-terörist öldürüldü"

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 narko-teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Operasyon, ABD Güney Komutanlığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD ordusunun Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yeni saldırı açıklaması geldi. SOUTHCOM, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediğini duyurdu. Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenen gruplara ait teknenin Karayipler'deki bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD askeri gücü zarar görmemiştir" denildi. - FLORIDA

