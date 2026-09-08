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ABD ordusu uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Doğu Pasifik bölgesinde seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edileceği aktarılan açıklamada, "Boşaltılan tekne ABD ordusu tarafından batırılmıştır" denildi. Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün (JTF-WHEM) yasadışı uyuşturucu kaçakçılığını destekleyen lojistik ağları çökertmek için hassas ve profesyonel operasyonlar gerçekleştirmeye devam ettiği vurgulandı.

ABD ordusu kartellerin lojistik ağlarını hedef almıştı

ABD ordusu, son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan beri gerçekleştirilen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros karteli tarafından kullanılan yakıt ikmal teknelerini batırmıştı. SOUTHCOM, söz konusu operasyonların narko-teröristlerin lojistik ağlarına darbe indirmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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