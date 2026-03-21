ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan Humeynişehr İHA fabrikasının vurulduğunu duyurarak, fabrikanın saldırı öncesi ve saldırı sonrasındaki durumunu gösteren görüntüler yayınladı. Yapılan açıklamada, tesisin İran'ın Shahed tek yönlü saldırı İHA'larını ürettiği hatırlatılarak, "3 Mart 2026 tarihli fotoğraf, tesisin ABD saldırılarından önceki halini gösteriyor. 12 Mart 2026'da çekilen fotoğraf ise, tesisin ABD'nin hassas mühimmatla gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonrasındaki halini gösteriyor. Bu, İran'ın savunma sanayi üssüne vurulan bir diğer büyük darbe" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı