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ABD ordusu İran’a uygulanan ablukayı aşmaya çalışan tankeri vurdu

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ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir tankerin vurularak durdurulduğunu söyledi. Gemi mürettebatının en az dört kez ablukayı aşma girişiminde bulunduğunu aktaran Hawkins, "Bu girişimlerin ardından tankerin hareket kabiliyetini engelledik" dedi. Geminin defalarca uyarıldığını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını vurgulayan Hawkins, "Bölgedeki ABD güçleri, gemiyi makine dairesini vurarak durdurdu. Söz konusu tanker artık İran'a doğru ilerlemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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