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Uzun yaşamın sırrını 2 kelimeyle açıklayan ABD'nin en yaşlı insanı 115 yaşında öldü

Yerel Haberler

ABD tarihindeki en uzun yaşayan kişi unvanını alan Bessie Hendricks 115 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hedricks yıllar önce uzun yaşamın sırrı olarak "Çok çalışmak" demişti.

ABD'nin Iowa eyaletinde "ABD'nin en uzun yaşayan kişisi" olarak bilinen Bessie Hendricks geçtiğimiz salı 115 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles merkezli Gerontoloji Araştırma Grubu tarafından ABD'nin en uzun yaşayan kişisi olarak ilan edilen Hendricks, 7 Kasım 1907'de doğdu.

5 ÇOCUK YAPTI

ABD medyasında yer alan haberlere göre, gençliğinde öğretmenlik yapan Hendricks'in 2'si hayatını kaybetmiş toplam 5 çocuğu bulunuyor. Hendricks için cumartesi günü ailesinin ve sevenlerinin katılacağı bir cenaze töreni düzenlenecek.

"UZUN YAŞAMIN SIRRI: ÇOK ÇALIŞMAK"

Hendricks 112. yaş gününde basına yaptığı açıklamada uzun yaşamının sırrını "çok çalışmak" olarak belirtmişti. Hendricks'in kızı ise, annesinin nerdeyse hiç ilaç kullanmadığını ve tatlı da tüketmediğini söylemişti. Öte yandan Gerontoloji Araştırma Grubu verilerine göre, Hendricks'in ölümünün ardından California'da yaşayan Edie Ceccarelli, "ABD'nin en uzun yaşayan kişisi" oldu. Ceccarelli, 5 Şubat'ta 115 yaşına girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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