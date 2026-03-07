Haberler

ABD ordusu: "İran'a ait 3 bini aşkın hedefi vurduk"

Güncelleme:
ABD Merkez Komutanlığı, Epic Fury Operasyonu kapsamında İran'a yapılan saldırıların detaylarını paylaştı. İlk haftada 3 binden fazla hedef vurulduğunu belirten CENTCOM, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Umman Denizi'nde olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yapılan saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "Epic Fury Operasyonu'nun ilk haftasında 3 bini aşkın hedefi vurduk ve hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Uçak gemimiz Umman Denizi'nde"

Ayrıca, İran rejiminin USS Abraham Lincoln uçak gemisinin batırıldığı yönündeki iddiaları hatırlatılarak, "Şimdi ise rejim, uçak gemisinin mucizevi bir şekilde su yüzüne çıktığını ve İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla karşılaştıktan sonra 'savaş alanını terk ettiğini' iddia ediyor. Daha ne diyelim ki?" denildi. CENTCOM, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Umman Denizi'nde olduğunu belirterek geminin fotoğraflarını paylaştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
