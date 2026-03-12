Haberler

ABD ordusu: "İran, hava gücünü her geçen gün kaybediyor"

Güncelleme:
ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik tehditlerin sistematik bir şekilde yok edildiğini ve İran rejiminin hava gücünün her geçen gün azaldığını duyurdu. Yeni açıklamada, birçok İran askeri uçağının hava saldırıları ile imha edildiği görüntüleri paylaşıldı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran kaynaklı tehditlerin sistematik bir şekilde ortadan kaldırıldığını belirterek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. ABD'nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi. CENTCOM'un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

