ABD Kongresi Bütçe Ofisi: "İran savaşının maliyeti 38 milyar dolar"

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, ülkenin İran'a karşı 6 aydır sürdürdüğü savaşın bugüne kadar 38 milyar dolara mal olduğunu ve çatışma sona erene kadar bu miktarın ayda 3 milyar dolar artmasının beklendiğini açıkladı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ABD ordusunun İran'a saldırılarının maliyetini açıkladı. Yayımlanan rapora göre İran savaşının maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Trump yönetimi çatışmayı sona erdirmenin ve hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın yollarını ararken, bu miktarın ayda 3 milyar dolar artmasının beklendiği belirtildi. 1 Ağustos'a kadar olan harcamaları kapsayan hesaplamalara göre savaşın 2027 yılının ilk 3 ayında enflasyonu yüzde 0.5 oranında artırmasının tahmin edildiği aktarıldı. Maliyetlerin büyük ekseriyatının mühimmatın hızla azalmasından kaynaklandığı ve stokların yenilenmesinin 5 yıl sürebileceği vurgulandı.

Maliyet araştırması, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Brendan Boyle'un talebi üzerine gerçekleştirildi. Boyle yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın İran'daki felaket savaşı, cesur Amerikalı askerlerin canını aldı ve diğerlerini yaraladı. Bu tarafsız CBO raporu insan kaybının ötesinde, savaşın Amerikalı vergi mükelleflerine on milyarlarca dolara mal olduğunu ve maliyetlerin artmaya devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Raporda Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik son saldırıların ve bölgedeki ABD askeri tesislerine yapılan saldırıların maliyetleri ve ayrıca savaşın finansmanıyla ilgili borçlanma giderleri yer almazken, tüm bunların toplam maliyete on milyarlarca dolar daha ekleyebileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı