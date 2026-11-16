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ABD, Kadena Hava Üssü'ne konuşlandırılan ilk iki F-15EX'in ulaştığını duyurdu

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ABD, Kadena Hava Üssü'ne konuşlandırılan ilk iki F-15EX'in ulaştığını duyurdu
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ABD ordusu, Okinawa'daki Kadena Hava Üssü'ne kalıcı olarak tahsis edilen F-15EX Eagle II uçaklarının ilk ikisinin üsse ulaştığını duyurdu. Kadena, bu uçakları teslim alan ilk denizaşırı ABD üssü oldu ve sevkiyat 18'inci Hava Kanadı'nın modernizasyonu için önemli adım sayıldı.

ABD ordusu, Pasifik bölgesindeki hava gücünü artırmak ve filosunu modernize etmek amacıyla Japonya'daki Kadena Hava Üssü'ne kalıcı olarak tahsis edilen F-15EX Eagle II savaş uçaklarının ilk ikisinin üsse ulaştığını duyurdu.

ABD ordusundan Asya-Pasifik bölgesindeki askeri gücünü artırmaya yönelik kritik bir hamle geldi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Japonya'da kalıcı olarak görevlendirilen F-15EX Eagle II savaş uçaklarının ilk ikisinin, ülkenin Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ne ulaştığı bildirildi. Söz konusu sevkiyatın, 18'inci Hava Kanadı'nın muharip uçak modernizasyonunda ve ABD'nin Pasifik bölgesindeki hava gücünü artırma sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Kadena Hava Üssü'nün, ABD'de bulunan Portland Ulusal Hava Muhafızları Üssü'ndeki 142'nci Hava Kanadı'nın ardından F-15EX Eagle II savaş uçaklarının konuşlandırıldığı ikinci üs ve bu uçakları teslim alan ilk denizaşırı ABD üssü olduğu kaydedildi.

Teknik özellikleri dikkat çekiyor

F-15EX Eagle II savaş uçaklarının gelişmiş elektronik havacılık sistemleri ve modernize edilmiş elektronik harp sistemleri ile artırılmış mühimmat taşıma kapasitesi sunduğu vurgulanan açıklamada, yapılan konuşlandırmanın Kadena Hava Üssü'nün askeri kapasitesini güçlendirdiği kaydedildi. Yeni uçakların ayrıca Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) ve diğer bölgesel müttefiklerle ortak hazırlık duruşuna katkı sağladığı ifade edildi.

"Caydırıcılık kabiliyetlerimizi güçlendiriyor"

18'inci Hava Kanadı Komutanı Tuğgeneral John Gallemore konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD'nin Pasifik'teki hava gücü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu uçaklar saldırganlığı caydırma, gelişen tehditlere cevap verme ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızla birlikte Japonya'yı savunma kabiliyetlerimizi güçlendiriyor. Bu uçakların Kadena Hava Üssü'ndeki kalıcı varlığı, ABD-Japonya ittifakına olan bağlılığımızı pekiştiriyor ve dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birine gelişmiş muharebe kabiliyetleri getirmeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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