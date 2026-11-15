ABD istihbaratı, İran'ın 1500 ila 2500 füzeye sahip olduğunu değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD istihbaratının, İran'ın elinde bin 500 ila 2 bin 500 arasında füze bulunduğunu değerlendirdiği ve Tahran'ın füze kapasitesinin Trump yönetiminin muhtemel saldırı kararını etkilediği öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılarına ilişkin tartışmalar sürerken, Tahran'ın füze kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı, İran'ın yaklaşık bin 500 ila 2 bin 500 füzeye sahip olduğunu değerlendiriyor. Yetkililer gazeteye yaptıkları açıklamada, Tahran'ın füze stoklarını takip etmenin zorluğu nedeniyle bu tahminin kesinlik taşımadığını, ancak İran'ın elinde hala çok sayıda füze bulunduğunun açık olduğunu belirtti.

"Yeniden yapılanıyorlar, yeniden silahlanıyorlar"

The Wall Street Journal, Tahran yönetiminin füze cephaneliğinin görünen büyüklüğünün, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a muhtemel bir saldırı düzenlenip düzenlenmemesine ilişkin karar alma sürecini etkilediğini bildirdi. Haberde İsrailli yetkililerin Tahran'ın bin 500'den fazla balistik füzeye sahip olduğuna inandığı aktarıldı. Tahran'ın yeni bir çatışmaya hazırlandığını öne süren yetkililer, The Wall Street Journal'a, "Yeniden yapılanıyorlar, yeniden silahlanıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran veya Yemen'deki İran destekli Husilerden ABD'ye yönelik yeni bir provokasyon gelmemesi halinde İran'a saldırmaktan kaçınabileceği belirtilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinden yana olduğu biliniyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu geçtiğimiz hafta yeni bir yer altı "füze şehri"ni tanıtan bir video paylaşmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı