ABD ordusu: "İran'a ait çok sayıda saldırı İHA'sını düşürdük"

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla çok sayıda tek yönlü saldırı İHA'sı fırlattığını duyurarak, "ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü ve boğazdan geçişler kesintisiz şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında kalıcı barışı sağlayacak bir anlaşmaya dair çabalar sürerken, bölgede endişe verici bir gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla çok sayıda tek yönlü saldırı İHA'sı fırlattığı belirtilerek, "ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü ve boğazdan geçiş kesintisiz şekilde devam ediyor. Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık kalmayı sürdürüyor"denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı