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ABD'li yetkili: "İran ile varılan ateşkes 'en azından şimdilik' sona erdi"

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ABD'li üst düzey bir yetkili, İran ile varılan ateşkesin en azından şimdilik sona erdiğini belirterek, yeni saldırıların yapılabileceğini açıkladı. ABD güçlerinin savunma ve olası taarruz amaçlı operasyonlara hazır olduğu vurgulandı.

ABD'li bir üst düzey yetkili, İran ile varılan ateşkesin "en azından şimdilik" sona erdiğini söyledi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik yeniden tırmanırken, Washington cephesinden bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi. Haber kanalı CNN'e konuşan ABD'li bir üst düzey yetkili, İran ile varılan ateşkesin "en azından şimdilik" sona erdiğini söyledi. İran ile yaşanan son gerginliği "oldukça dinamik" olarak niteleyen yetkili, daha önce duyurulanların ötesinde İran'a yönelik yeni saldırıların da yapılabileceğine dikkat çekti. ABD ordusunun şu anda "bekle ve gör" pozisyonunda olduğunu vurgulayan yetkili, İran'a yönelik son saldırılarda uçak gemileri gibi ABD unsurlarına karşı kullanılabilecek füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hedef alındığını kaydetti. ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı ve çevresinde deniz taşımacılığını ve ticareti tehdit edebilecek unsurları da hedef aldığını belirten yetkili, İran'a yönelik hem karadan hem de denizden gerçekleştirilen son saldırı dalgasında ABD Donanması'nın aktif rol aldığını aktardı.

"Taarruz amaçlı saldırı seçeneği masada"

Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki operasyonların şu an için "savunma amaçlı" yürütüldüğünü vurgulayan yetkili, geminin Hürmüz Boğazı'nın gözetlenmesinde ve ihtiyaç duyulması halinde muhtemel bir deniz ablukasında kullanılabileceği bilgisini paylaştı. Gelişmelere bağlı olarak "taarruz amaçlı" saldırıların da gerçekleştirilebileceği ve bu seçeneğin masadan kalkmadığı vurgulandı.

"Son saldırılar öncekine göre daha yoğun olacak"

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili ise ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının, bir gün önce gerçekleştirilenlerden daha yoğun olacağını belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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