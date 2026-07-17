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ABD ordusu, İran'da bir limandaki gözetleme kulesinin imha edildiği anları paylaştı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Çabahar kentindeki limanda bulunan ve Devrim Muhafızları tarafından kullanılan bir gözetleme kulesini imha ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılarda Çabahar kentindeki bir limanda bulunan gözetleme kulesinin imha edildiğini açıkladı.

CENTCOM, İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılara ilişkin yeni bir görüntü paylaştı. CENTCOM'un açıklamasında, "ABD güçleri, İran'ın Umman Körfezi kıyısındaki deniz gözetleme ağının bir parçası olan Çabahar Şahit Kalantari Limanı'ndaki gözetleme kulesini başarıyla imha etti. Söz konusu ağ, onlarca yıldır İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri takip etmek ve hedef almak amacıyla kullanılıyordu" denildi.

Kulenin yerle bir edilmesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki sivil gemi mürettebatlarına yönelik saldırı kapasitesini doğrudan kısıtladığı savunuldu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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