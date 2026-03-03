Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Önce İran'ın bize saldırmasını bekleseydik, daha fazla kayıp yaşardık"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası saldırıları önlemek için başlatılan operasyonun gerekliliğini vurguladı ve 'Önleyici davrandık, daha fazla kayıp yaşamamak için harekete geçtik' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilk saldırının İran tarafından ABD'ye yapılmasını önlemek için Tahran rejimine karşı harekete geçtiklerini savunarak, "Eğer başka biri tarafından saldırıya uğradıktan sonra önce onların bize saldırmasını bekleseydik, daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik başlatılan operasyonun gerekçesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran operasyonuna gerekçe olarak gösterilen "yakın tehdidin" Tahran'ın İsrail saldırılarına karşılık bölgedeki ABD varlıklarını hedef alma ihtimali olduğunu söyleyen Rubio, "Yakın tehdit, İran'a saldırılırsa; ki saldırıya uğrayacaklarına inanıyorduk; hemen bize saldıracak olmalarıydı" dedi. İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısının ancak Washington'ın onayıyla gerçekleşeceği yönündeki yaygın kanaat hakkında kesin yorum yapmayan Rubio, "İsrail'in niyetlerinin farkındaydık ve bunun bizim için ne anlama geleceğini anlıyorduk. Bunun sonucunda, harekete geçmeye hazır olmalıydık. Karşılık vermeden önce orada oturup darbeyi göğüsleyecek değildik" yorumunda bulundu. ABD'nin kendini korumak için harekete geçtiğini iddia eden Rubio, "Eğer başka biri tarafından saldırıya uğradıktan sonra önce onların bize saldırmasını bekleseydik, daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Bize daha fazla zarar vermelerini engellemek için önleyici davrandık. Bunu yapmasaydık, olacakları bildiğimiz halde daha fazla kayıp ve can kaybını önlemek için harekete geçmediğimizden dolayı Kongre'de hesap verirdik" diye konuştu.

"İran dokunulmazlık sınırını aşacaktı"

İran operasyonunun zamanlama açısından bir gereklilik olduğunu yineleyen Rubio, "Çünkü İran yaklaşık bir veya bir buçuk yıl içinde dokunulmazlık sınırını aşacaktı. Yani o kadar çok kısa menzilli füze, o kadar çok insansız hava aracı olacaktı ki, kimse hiçbir şey yapamazdı. Çünkü tüm dünyayı rehin alabilirlerdi" şeklinde konuştu. İran'a kara harekatının şimdilik gündemde olmadığını belirten Rubio, buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu seçeneğe sahip olduğunu hatırlattı. Rubio, ABD yönetiminin belirlediği hedefe kara kuvvetlerini kullanmadan ulaşılabileceğine inandığını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

