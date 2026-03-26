CENTCOM Komutanı Cooper, İran'a verilen zararın boyutlarını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'da vurulan hedef sayısının 10 bine ulaştığını duyurarak, "İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. İran'ın füze, insansız hava aracı (İHA) ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasına hasar verdik veya imha ettik" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili son bilgileri yayınladığı video mesajla kamuoyu ile paylaştı. Operasyonun dördüncü haftasında daha önce planlanan askeri hedeflerin ilerisinde olduklarını belirten Cooper, "Sadece birkaç saat önce 10 bininci İran hedefini vurduk. ve başardıklarımızı müttefikimiz İsrail'in başarılarıyla birleştirirsek, bu binlerce hedef daha anlamına geliyor. Bu da birlikte daha güçlü olduğumuzu açıkça gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İran artık denize açılamıyor"

İran'a yapılan hassas ABD saldırılarının Tahran rejiminin hava savunmasını etkisiz hale getirdiğini aktaran Cooper, "On yıllardır İran savaş gemileri bölge sularında dolaşarak küresel deniz taşımacılığını tehdit ve taciz etti. Ancak o günler geride kaldı. Çünkü şu anda İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. Artık denize açılamıyorlar. Benim operasyonel değerlendirmem odur ki, artık bölgede ve dünya çapında anlamlı bir şekilde deniz gücü ve nüfusu yansıtma yeteneklerini kaybettiler" şeklinde konuştu.

"İHA ve füze fırlatma oranları yüzde 90'dan fazla düştü"

İran'ın İHA ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90'dan fazla düştüğünü kaydeden Cooper, "Bu da Amerikan kuvvetlerine ve ülkemizin bölgedeki komşularına saldırma yeteneklerinin büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Sadece İran'ın deniz, İHA ve füze kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmakla kalmadık, rejimin bunları yeniden inşa etme yeteneğini de ortadan kaldırdık" diye konuştu.

"Bizim savaş kabiliyetimiz artarken, İran'ın azalıyor"

Cooper, Destansı Öfke Operasyonu öncesinde İran'ın sadece savaş gemileri, füzeler ve saldırı İHA'ları üretmediğini, aynı zamanda bu teknolojileri bölgesel ve küresel kötü aktörlere yaymak için çaba gösterdiğini hatırlattı. İran'ın bu çabalarına da büyük bir darbe indirdiklerinin altını çizen Cooper, "Bugün, İran'ın füze, İHA ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasına hasar verdik veya imha ettik. Ancak henüz işimiz bitmedi. İran'ın daha geniş çaplı askeri üretim aygıtlarını tamamen ortadan kaldırma yolunda ilerliyoruz. Bu nedenle operasyonel değerlendirmem, ABD'nin savaş kabiliyeti artmaya devam ederken İran'ın savaş kabiliyetinin azaldığı yönündedir" ifadelerini kullandı.

Cooper'dan B-52 bombardıman uçaklarının kapasitesine vurgu

ABD kuvvetlerinin şu ana kadar 10 binden fazla uçuş gerçekleştirerek İran semalarında hava üstünlüğü sağladığını söyleyen Cooper, "Son bilgilendirmede de bahsettiğim gibi, yakıt ikmal tankerleri menzilimizi artırıyor. Avcı ve bombardıman uçakları ise birincil hedeflerimize karşı hassas saldırılar gerçekleştiriyor. İran'a yönelik yüksek hacimli saldırılar gerçekleştiren ve havadaki eşsiz üstünlüğümüzü sergileyen B-52 bombardıman uçaklarının gücünün altını çizmek isterim. Şu an göklerdeki sekseninci yılında olan B-52 bombardıman uçaklarımız, her bir görevde yaklaşık 32 tona varan mühimmatla İran'a yönelik saldırılar gerçekleştiriyor" bilgisini paylaştı. Cooper, hiçbir görevin ABD kuvvetleri için çok zor olmadığını vurgulayarak, tüm askeri personele teşekkür etti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı