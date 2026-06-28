Haberler

ABD ordusu, İran'a yönelik son saldırıların görüntülerini yayınladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bir tankere düzenlediği İHA saldırısına misilleme olarak, Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran'a ait 10 askeri hedefi vurdu. Saldırılara ait görüntüler yayınlanırken, ABD Başkanı Trump İran'a gözdağı verdi.

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

ABD ordusundan İran'a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "M/T Kiku" tankerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki İran'a ait 10 askeri hedefinin vurulduğunu duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçaklarının kullanıldığı belirtilirken, saldırılara ait görüntüler yayınlandı.

ABD ordusu İran'a yeni misilleme saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini ve buna misilleme olarak İran'daki askeri altyapıların hedef alındığını açıklamıştı.

Trump, saldırıların ardından İran'a gözdağı vermişti

Abd Başkanı Donald Trump, son saldırıların İran'ın ateşkesi bir kez daha ihlal ettiği gerekçesiyle düzenlendiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulunmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı

Orta Doğu bir kez daha savaşın eşiğinde! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele

Temmuza sayılı günler kala... Görüntü Türkiye'den
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var

Kurtlu tavuk skandalında, ünlü firma suçlamaları reddetti
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu

Tıp öğrencisinin yurt odasında sır ölümü! O ihtimal üzerinde duruluyor
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

Alman çift, hamburger ve kolaya resmen cüzdanı bıraktı