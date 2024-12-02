Üye Girişi
Haberler
Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi

 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar

 Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

Tel Rıfat'a mehter marşıyla girip toprağı öptüler
Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

ABD ordusundan Husi saldırıları ile ilgili açıklama: "Etkisiz hale getirildi"

ABD ordusundan Husi saldırıları ile ilgili açıklama:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Husiler tarafından yapılan saldırıların etkisiz hale getirildiğini, hiçbir yaralanma veya sivil kaybın yaşanmadığını açıkladı. ABD savaş gemileri, tehditleri başarıyla bertaraf etti.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nden geçen ABD gemilerine yönelik Husi saldırılarının başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin ABD gemilerine yönelik son saldırıları ile ilgili açıklama yayınladı. ABD bayraklı 3 ticari gemiye eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O'Kane (DDG 77) savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde Husiler tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların "başarıyla etkisiz hale getirildiği" kaydedildi. "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denilen açıklamada, "ABD savaş gemileri, 3 adet gemisavar balistik füzeyi (ASBM), 3 adet tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAS) ve 1 adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirerek, gemilerin ve personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatlarının da güvenliğini sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Saldırılara verilen yanıtın, ABD'nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı vurgulandı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakanlık düğmeye bastı! Ambalaj oyununa müdahale
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
img

Olaylı ilişkide skandal gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi Halep nerede, nereye bağlı? Halep hangi ülkeye bağlıdır? 2 Aralık'ta Tarihte Bugün 2 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.