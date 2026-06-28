ABD'den İran'daki askeri hedeflere yeni saldırılar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM); İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere daha insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurarak, buna misilleme olarak İran'daki askeri altyapıların hedef alındığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 27 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiği belirtilerek, "Dün, İran'ın M/V Ever Lovely gemisine düzenlediği saldırıya misilleme olarak ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, İran'a ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı. Ancak İran, ABD Doğu Yakası saatiyle 04.30'da M/T Kiku tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti. Panama bayraklı tanker, iki milyondan fazla varil ham petrolle Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu" ifadelerine yer verildi.

"Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor"

CENTCOM'un, "İran'ın devam eden saldırganlığına" doğrudan bir yanıt olarak İran'ı bir kez daha vurduğu aktarılarak, "ABD askeri uçakları; İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitelerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi devam ediyor. ABD güçleri tetikte, etkili ve hazır durumda" denildi.

Fox News: "Saldırılar tamamlandı"

ABD merkezli haber kanalı Fox News ise bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran hedeflerine yönelik son saldırılarının tamamlandığını bildirdi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı