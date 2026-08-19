Haberler

ABD, 17 İranlıyı siber hırsızlıkla suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, İran merkezli Mabna Enstitüsü üyesi 17 kişiyi, aralarında ABD ve yabancı üniversiteler, şirketler ve devlet kurumlarının bulunduğu hedeflere yönelik siber saldırılar ve 31 terabayt veri hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle suçladı. Saldırıların İran Devrim Muhafızları desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

ABD, 17 İranlıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli olduğu iddia edilen siber saldırılarda siber hırsızlıkla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran merkezli Mabna Enstitüsü'nün 17 üyesini ABD ve yurtdışındaki yüzlerce üniversiteyi, şirketi ve devlet kurumunu hedef aldığı iddia edilen siber saldırıları gerçekleştirmekle suçladı. ABD'li savcılar, grubun 144 ABD üniversitesine, 178 yabancı üniversiteye, çok sayıda şirkete ve ABD'de çeşitli devlet kurumlarına sızarak 31 terabayttan fazla akademik veri çaldığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ekseriya İran İslam Devrim Muhafızları (DMO) ve İran hükümeti ile üniversite müşterileri adına gerçekleştirildiği iddia edildi.

Siber hırsızlıkla suçlanan 17 kişiden 9'u 2018 yılında da suçlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

Cesur kombin! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu
Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
Mahallede kuduz alarmı! Giriş çıkışlar yasaklandı, karantina başladı

Mahallede alarm! Giriş çıkışlar yasaklandı, karantina başladı
Burun estetiği faciayla sonuçlandı: Kadının hayatı kabusa döndü

Burun estetiğinden sonra bu hale geldi: Kadının hayatı kabusa döndü
Görme engelli futbol maçında atılan gole bakın

Görme engelli futbol maçında atılan gole bakın
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim