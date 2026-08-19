ABD, 17 İranlıyı siber hırsızlıkla suçladı

ABD, 17 İranlıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli olduğu iddia edilen siber saldırılarda siber hırsızlıkla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran merkezli Mabna Enstitüsü'nün 17 üyesini ABD ve yurtdışındaki yüzlerce üniversiteyi, şirketi ve devlet kurumunu hedef aldığı iddia edilen siber saldırıları gerçekleştirmekle suçladı. ABD'li savcılar, grubun 144 ABD üniversitesine, 178 yabancı üniversiteye, çok sayıda şirkete ve ABD'de çeşitli devlet kurumlarına sızarak 31 terabayttan fazla akademik veri çaldığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ekseriya İran İslam Devrim Muhafızları (DMO) ve İran hükümeti ile üniversite müşterileri adına gerçekleştirildiği iddia edildi.

Siber hırsızlıkla suçlanan 17 kişiden 9'u 2018 yılında da suçlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı