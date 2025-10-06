ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'de SDG ile Görüşme Gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de terör örgütü SDG'li Mazlum Abdi ile görüştü.

Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Barrack ziyareti sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Komutan Amiral Cooper ile birlikte SDG ve Mazlum Abdi ile kapsamlı görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim. Donald Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verin' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için işbirliğine dayalı yeni bir çaba kapsamında yeniden bir araya gelmesine yönelik ilerleme kaydedildi." - ŞAM