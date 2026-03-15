ABD bayrağı, Karakas'taki ABD büyükelçiliğinde 7 yıl aradan sonra ilk kez yeniden göndere çekildi

ABD bayrağı, Karakas'taki ABD büyükelçiliğinde 7 yıl aradan sonra ilk kez yeniden göndere çekildi
ABD'nin büyükelçiliğinde 7 yıl aradan sonra yeniden göndere çekilen ABD bayrağı, Venezuela ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını simgeliyor. 2019'dan beri kapalı olan büyükelçilik, Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından tekrar faaliyete geçti.

ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırmasıyla ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, 2019 yılında Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine atıfta bulunarak, "ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı 14 Mart 2019 sabahı indirilmişti. Tam 7 yıl sonra, 14 Mart 2026 sabahı, aynı saatte, ekibim ve ben Amerikan bayrağını yeniden göndere çektik" ifadelerini kullandı. Dogu, "ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Venezuela ile yolumuza devam" dedi.

ABD Maduro'yu kaçırmıştı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD'ye getirmişti. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı. Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin geçici devlet başkanı olarak belirlenmişti. Gelişmenin ardından, gergin ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Rodriguez'in iyi bir iş çıkardığını ve kendileriyle iyi anlaştığını söylemişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar
Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükseldiler
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız

7 puanlık fark onu kesmemiş! Yeni hedefine bakın
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...