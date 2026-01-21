ABD Başkan Yardımcısı Vance, dördüncü kez baba oluyor

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın eşi Usha Vance, dördüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Usha Vance, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve doğumun Temmuz ayında beklendiğini ifade etti.

Vance çiftinin Ewan, Vivek ve Mirabel adında üç çocuğu bulunuyor.

San Diego'da makine mühendisi bir baba ve Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinden ABD'ye göç etmiş moleküler biyolog bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Usha Vance, 2010 yılında Yale Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken katıldığı "beyaz Amerika'da sosyal gerileme" konulu bir tartışma grubunda JD Vance ile tanışmıştı. - WASHINGTON