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ABD basınında yer alan ve haberlerde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağı sisteminde meydana gelen kesintinin giderildiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi gizli iletişim ağında meydana gelen aksaklıkların giderildiği öne sürüldü. ABD merkezli CNN televizyonunun bilgi sahibi bir kaynak ve NSA'nın Maryland eyaletinde bulunan ana merkezindeki çalışanlara yönelik bir sesli mesaj kaydına dayandırdığı habere göre, kesintinin ardından çalışanların sistemde aşırı yüklenme yaşanmaması için kademeli olarak giriş yaparak işbaşı yapması istendi.

Çalışanların büyük bir kısmının bugün öğle vaktine kadar görevlerine dönmesinin beklendiği öne sürülürken, ses kaydında NSA'nın Washington biriminin bazı istisnalar dışında normal çalışma düzenine geçtiği ifade edildi. Personele binalarının normal açılış saatlerine uygun şekilde hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

"Kesinti boyunca alternatif sistemlerle faaliyetler sürdürüldü"

Yetkililer, kesinti boyunca kurumun en hassas ve kritik istihbarat toplama sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Kesintinin, NSA çalışanlarının gizli e-posta sistemi işlevi gören "NSANet" ağına erişimini engellediği, ancak kurumun alternatif sistemler ve yedek yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi ise dün yaptığı açıklamada, kesintiyi gidermek için gerekli yazılım yamalarının uygulanmasının öngörülenden uzun sürdüğünü belirtti. Kurumun müdahale sürecine ilişkin bilgi sahibi başka bir kaynak ise bazı çalışanların birkaç kez kademeli olarak işe çağrıldığını ancak sisteme giriş yapamadan evlerine dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.

ABD'li kaynaklar, daha önce de kesintilerin yaşandığı NSANet'de bu kez meydana gelen ve yaklaşık dört gün süren erişim sorununun, süresi ve faaliyetler üzerindeki etkisi bakımından sıra dışı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığı kaydedilirken, sorunun güvenlik açıklarına yönelik yazılım güncellemelerinin uygulanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı