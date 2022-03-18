ABD Adana Konsolosu Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti - Haberler

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ABD Adana Konsolosu Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ABD Adana Konsolosu Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

ABD Adana Konsolosluğu Ekonomik ve Kültürel İşler Müdürü Reaz K. Mehdi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

ADANA (İHA) - ABD Adana Konsolosluğu Ekonomik ve Kültürel İşler Müdürü Reaz K. Mehdi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

ABD Adana Konsolosluğu Ekonomik ve Kültürel İşler Müdürü Reaz K. Mehdi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda verdiği "ABD'de Eğitim" başlıklı konferans sonrası, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Görüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de eşlik etti.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Reaz K. Mehdi'ye teşekkür etti. - KİLİS

ABD Adana Konsolosu Rektör Karacoşkun'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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