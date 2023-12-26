Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Kuran-ı Kerim Okutacak ve Lokma Dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Operasyon Bölgesi'nin yanı sıra vatan topraklarını korumak için görevlerini yaparken şehit olan tüm kahraman askerleri Başkentte anacak. Vatani görevlerini yaparken tüm Türkiye'yi yasa boğan kahraman şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kuran-ı Kerim okutulacak. Mevlit programının ardından vatandaşlara lokma ikramında da bulunulacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kuran-ı Kerim okutarak, lokma dağıtımı gerçekleştirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı Operasyon Bölgesi'nin yanı sıra vatan topraklarını korumak için görevlerini yaparken şehit olan tüm kahraman askerleri Başkentte anacak.
KURAN-I KERİM TİLAVETİ VE LOKMA İKRAMI YAPILACAK
Vatani görevlerini yaparken tüm Türkiye'yi yasa boğan kahraman şehitler için 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kuran-ı Kerim okutulacak. Mevlit programının ardından vatandaşlara lokma ikramında da bulunulacak.