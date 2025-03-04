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Abant Gölü'nde Tatilciler Şambrelle Kayarak Eğlendi

Abant Gölü'nde Tatilciler Şambrelle Kayarak Eğlendi
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Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı, Ramazan ayında tatilcileri ağırlamaya başladı. Aileler, 200 metre uzunluğundaki kayak pistinde şambrellerle kayarak eğlenirken, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Tatilciler aynı zamanda kardan adam yapıp kar topu oynadı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler şambrelle kayarak eğlendi.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı, Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Milli parkta kar kalınlığı yer yer 10 santimetre olduğu gözlemlendi. Milli Park'ın yakınlarındaki bulunan Örencik Yaylası'nda köylüler tarafından yaklaşık 200 metre uzunluğunda kayak pisti oluşturdu. Tatilcilerin de ilgi odağı olan pistte, aileler şambrellerle kayarak eğlendi. Düşe kalka kayan vatandaşlar güzel görüntüler oluşturdu. Eğlenceleri anlar yaşayan tatilciler aileleriyle birlikte kardan adam yapıp, kar topu oynamayı da ihmal etmedi.

Abant'a ailesiyle birlikte gelen Orhan Çavdar, kızıyla beraber şambrelle kayarak eğlendi. Çavdar, "Buraya Bolu'dan geldim. Kızımla birlikte Ramazan olmasına rağmen gelebildik çok şükür. Orucumuzu da tutuyoruz, kızımızı da gezdirdik. Kar azalmış ama Abant güzel. Güzel kayıyoruz" dedi.

Ayrıca, Abant Gölü'nün güzel manzarası dron ile havadan da görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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