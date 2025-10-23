97 Yaşındaki Rabiye Nine'den Askerlere Duygu Dolu Ziyaret

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyünde yaşayan 97 yaşındaki Rabiye Yazoğlu'nun vatan, bayrak ve asker sevgisi, Bayburt İl Jandarma Komutanlığını harekete geçirdi. Ekipler, Yazoğlu'nu evinde ziyaret ederek, sürpriz yaptı.

Uzun yıllar önce eşini kaybeden Rabiye Yazoğlu, köyde torunu Atilla Yazoğlu ile birlikte yaşıyor. Vatanına, bayrağına ve askerine duyduğu sevgiyle bilinen Yazoğlu'nun kapısını çalan jandarma personeli, 97 yaşındaki kadını duygulandırdı. Askerleri karşısında gören Rabiye nine, çok mutlu oldu.

Gençlik yıllarına ait hatıralarını anlatan Yazoğlu, jandarma personeli ile uzun uzun sohbet etti. Jandarma personelleri ise Yazoğlu'na her gün severek tükettiği Türk kahvesini yudumlaması için fincan takımı hediye etti.

4 çocuk ve 13 torun sahibi olan Rabiye nine, "Allah razı olsun, hiçbir yerde bunalmayın. Kötü insanlarla karşılaşmayın, daima iyi insanlarla karşılaşın" diyerek, "evlatlarım" dediği askeri personele bol bol dua etti. Torununun "Askerlerimizin gelmesinden memnun oldun mu?" sorusuna, "Niye memnun olmayayım, biz Türk'üz. Bunlar da benim evladım, Allah hayırlı günler göstersin, çok memnun oldum" yanıtını veren Rabiye nine, bu sözlerle askerine ve milletine olan sevgisini dile getirdi.

Torunu Atilla Yazoğlu ise babaannesinin asker sevgisine değinerek, "Babaannem 1928 doğumlu. Annem ve babam rahmetli olduğu için babaannem bizimle birlikte kalıyor. Annemden, babamdan bize emanet. Bayburt İl Jandarma Komutanlığından komutanlarımız ziyarete geldi. Onları görünce çok duygulandı, dua etti, teşekkür etti. Polisimizi, jandarmamızı, askerimizi seven bir milletiz. Askerimize, komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hiçbir askerimizin, polisimizin ve güvenlik görevlimizin ayağını taşa değdirmesin" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda jandarma personelini kapıya kadar uğurlayan Rabiye Nine, misafirlerini dualarla yolcu etti ve arkalarından uzun süre el salladı. - BAYBURT