Haberler

95 Yıl Sonra Yeniden Sergilenen Tarihi Mibzer

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1930 yılında üretilen hububat ekim mibzeri, 95 yıl aradan sonra Çorum'un Alaca ilçesinde sergilenmeye başladı. Mibzer, Türk tarımının makineleşmesinin simgesi olarak dikkat çekiyor ve modern mibzerlerle birlikte tanıtılıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(ÇORUM) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1930 yılında üretilen ve Türkiye'de tarımın makineleşmesinde önemli bir adım olarak kabul edilen hububat ekim mibzeri, 95 yıl aradan sonra Çorum'un Alaca ilçesinde sergilenmeye başlandı.

Şenol Şahin, Atatürk Orman Çiftliği'nde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan mibzeri satın alarak, Alaca'daki işyerinin önünde yeni teknolojiyle üretilmiş mibzerlerle birlikte sergiliyor.

Şahin, şunları kaydetti:

"Mibzer, 1930 model Makine Kimya yapımı. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde kullanılan bir mibzer. At veya öküzlerle kullanılan buğday ekim mibzeri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tarımda kalkınmanın temeli makineleşme' sözü doğrultusunda yapılmış. Makine Kimya'nın yaptığı bu aleti bölgemizde çiftçilerimiz de kullanmış. Biz de elimize geçti, koruyoruz."

"Bazı özellikleri yeni mibzerlerde bile yok"

Şahin, 95 yıllık olmasına rağmen mibzerin sağlam durumda olduğunu ve bugün üretilen bazı mibzerlerde bulunmayan teknik özelliklere sahip olduğunu söyledi. Şahin şöyle konuştu:

"Bu makinede öyle yerler yapılmış ki, günümüzdeki mibzer imalatçıları dahi bu detayları yapamıyor. Mesela çamur sıyırıcılar yeni mibzerlerde bile yok. Bu makine hassas ekim mibzeri. 1930'da Makine Kimya mühendislerinin yaptığı, Atatürk Orman Çiftliği'nde kullanılan bir model. Ben hurdacıdan aldım, ilçeme kazandırdım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da halkla buluşturduk."

"Makinesiz tarım olmaz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Makinesiz tarım olmaz" sözünü hatırlatan Şahin, Türk tarımının makineleşmesinin Atatürk'ün vizyoner politikaları sayesinde başladığını belkirterek, "1925'te Mustafa Kemal Atatürk demiş ki: 'Milletimiz çiftçidir. Köylünün emeğini iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Köylülerin çalışmalarının sonucunu kendi menfaatine en üst düzeye taşımak iktisadi siyasetimizin temel taşıdır. Makinesiz tarım olmaz.' Bu makine 1930 model. 95 yıldır ayakta. Tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkumdur. Biz de bu mirası gelecek nesillere taşımak istiyoruz" dedi.

Tarihi mibzerin, ilerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Eskişehir'de düzenlenecek tarım fuarında sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.