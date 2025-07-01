93 Yaşındaki Kore Gazisi Halil Kanar Hayatını Kaybetti

93 Yaşındaki Kore Gazisi Halil Kanar Hayatını Kaybetti
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Amasya'nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Halil Kanar, hayatını kaybetti. Askeri törenle uğurlanan Kanar'ın naaşını vali ve tugay komutanı da taşıdı. Kahraman gazi, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na katılmıştı.

Amasya'nın son Kore gazilerinden 93 yaşındaki Halil Kanar, hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kanar'ın naaşını vali ve tugay komutanı da taşıdı.

Vatani görevini yaparken 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'na katılmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra 'Kore Gazisi' unvanı alan Halil Kanar, Yassıçal köyünde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda köy meydanına getirildi. 6 çocuk babası Kanar, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kahraman gazinin askerlerin taşıdığı Türk bayrağına sarılı naaşına Amasya Valisi Önder Bakan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu da omuz verdi. Vali Bakan, gazinin ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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