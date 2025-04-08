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91 Yaşındaki Mehmet Bozdoğan'ın Komşuları Yardımseverliğiyle Yüzleri Güldürüyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Bozdoğan, sağlık sorunları ve maddi sıkıntıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Komşuları, ona yemek ve destek sağlayarak yaşamını sürdürmesine yardımcı oluyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek başına yaşayan ve birçok hastalığı olan 91 yaşındaki Mehmet Bozdoğan, komşularının desteğiyle hayatını sürdürüyor. Bozdoğan, "Evde yemek yok, etraftan getiriyorlar. Çocukların her birisi dağıldı gitti" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 12 yıl önce eşini kaybettikten sonra yaşamını tek başına sürdüren ve birçok hastalığı olan 91 yaşındaki Mehmet Bozdoğan, yaşlılık aylığıyla geçindiğini söyledi. Ancak parası yeterli olmadığı için doktora gidemediğini, yemeklerini de komşularının getirdiğini anlatan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Paran olmazsa hiçbir şey yapamıyorsun, para olacak. Verseniz on bin lira adamlar gidiyor yapıyor ama benim yok. Böyle burada kuru yavan, iyi kötü yiyip yatıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Ben daha böyle bir hastalık görmedim. Şuradan aşağım hiç tutmuyor, kafam ağrıyor. Acil servise gittik. Doktor, benimle olan arkadaşa 'İyi bir doktora gitmesi gerekiyor' demiş. Nereye gidilecek, hangi doktora gidilecek? Adana'ya mı gidersin? Paranla gidersin. Hiç olmazsa 15-20 bin liran olacak, bende de yok. Bazen yiyemiyorum, yediğim şöyle iki avucumun içinde yiyebildiğim. Evde yemek yok, etraftan getiriyorlar. Çocukların her birisi dağıldı gitti."

Bozdoğan'ın komşularından Medine Üstünel, "Merdivenden kolundan tuta tuta 3-4 kişi ile biz çıkarıyoruz, komşular çıkarıyor. Yemek de veriyoruz, yemeğini her gün götürüyoruz" dedi.

Komşu Kerime Acar ise "Komşular bakıyor, bizim gelin, başka bakan yok. Biz bakmazsak ölecek. Bakılmasaydı zaten şimdiye gitmişti. Doktora bu bizim komşular götürüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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