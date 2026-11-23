Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek gönüllerini aldı. Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip sohbet eden Vali Ustaoğlu, daha önce şehre okullar kazandıran 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile de bir araya geldi.

İlerlemiş yaşına rağmen eğitime olan desteğini sürdürmek isteyen Oğuz, ziyaret sırasında Vali Ustaoğlu'na kalan son parasıyla da eğitime destek vermek istediğini iletti. Rahmetli eşinin de desteğiyle bugüne kadar pek çok hayırlı işe imza attıklarını belirten Oğuz, "Yaptığım hayırlarla ayakta duruyorum, bunu da gerçekleştirmek istiyorum" diyerek herkese örnek oldu.

Huzurevindeki diğer sakinlerin de hal ve hatırlarını sorup taleplerini dinleyen Vali Ustaoğlu, duyarlılığından dolayı Nuran Oğuz'a teşekkür ederek tüm huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı