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9 Yaşındaki Musa, Eşeğiyle Misafirleri Gezdirerek Harçlığını Çıkartıyor

9 Yaşındaki Musa, Eşeğiyle Misafirleri Gezdirerek Harçlığını Çıkartıyor
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 3. sınıf öğrencisi Musa Boztepe, Homurlu Şelalesi'nde ziyaretçileri eşeğiyle gezdirerek okul harçlığını kazanıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 9 yaşındaki Musa; Homurlu Şelalesi'ne gelen misafirleri eşekle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor.

İlçeye bağlı Küçük Künye mahallesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Musa Boztepe, hafta sonları mahallerinde bulunan ve gözde mesire alanlarından biri olan Homurlu Şelalesi'ne eşeğiyle gidiyor. Küçük Musa, burada hafta sonu şelaleyi ziyarete gelen vatandaşları eşeğiyle gezdirerek okul harçlığını çıkartıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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