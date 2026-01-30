Haberler

Dalaman'da Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Bisikletli Birkan Çillimoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede günler sonra yaşamını yitiren 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 25 Ocak'ta meydana gelen kazaya karışan otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, kaldırıldığı hastanede günler sonra hayatını kaybetti.

Küçük Birkan'ın cenazesi, Dalaman Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, siyasi parti temsilcileri ile Çillimoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

25 Ocak'ta Karaçalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 48 HM 546 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Karabulut ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam