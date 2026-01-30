Dalaman'da Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Bisikletli Birkan Çillimoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede günler sonra yaşamını yitiren 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 25 Ocak'ta meydana gelen kazaya karışan otomobil sürücüsü ise tutuklandı.
Küçük Birkan'ın cenazesi, Dalaman Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, CHP Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, siyasi parti temsilcileri ile Çillimoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.
25 Ocak'ta Karaçalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 48 HM 546 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Karabulut ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.