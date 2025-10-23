Haberler

9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Kayseri'de Başladı

Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, gastronomi turizmi üzerine 165 akademik bildiri sunuldu. Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, kongrenin şehir turizmine katkı sağladığını vurguladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen bir basın toplantısında gündeme geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, kongrenin şehir turizmine katkılarını vurguladı.

Gastronomi şehri Kayseri'nin bu kongre ile uluslararası alanda önemli bir adım attığını belirten Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, 165 akademik bildirinin sunulduğu etkinliğin gastronomi turizmine dair güncel araştırmaların paylaşılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"9-11 Ekim tarihlerinde Kayseri Üniversitesi'nin organizasyonu olarak düzenlenen 9. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenleri, araştırmacıları, şefleri, gurme ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Bu çalışmalar vesilesiyle ülkemizde kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nden Soğanlı Vadisi'ne, Yahyalı'mızdaki Kapuzbaşı Şelalesi'nden şehirdeki Asur Mirasına kadar uzanan zengin kültürel birikimi ile Kayseri'nin turizm gücü her geçen gün artıyor."

Kongrenin gastronomi turizmi ve mutfak sanatları alanındaki güncel gelişmelerin mercek altına alınmasına katkı sağladığını ve üniversite-sektör iş birliğini güçlendirdiğini ifade eden Milletvekili Dr. Cıngı, bu tür etkinliklerin Kayseri'nin uluslararası tanınırlığını artırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

