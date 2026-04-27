9,5 milyon farklı plakalı araç 180 milyon kez Avrasya Tüneli'ni kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin kullanım verilerine ilişkin yaptığı açıklamada; tüneli, açıldığı günden bu yana 9,5 milyon farklı plakalı aracın tam 180 milyon kez kullandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin kullanım verilerine ilişkin yaptığı açıklamada bulundu. Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta 9 yılı aşkın bir süredir hizmet vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yaklaşık 4'te biri Avrasya Tüneli'ni kullandı

Bakan Uraloğlu, "Tünel, Göztepe - Bakırköy hattını yaklaşık 10 kilometre kısaltarak, bu güzergah için ortalama 100 dakikaya ulaşan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşürüyor. Sürücülerimize hızlı, konforlu ve öngörülebilir bir ulaşım imkanı sunuyoruz. Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana 9,5 milyon farklı plakalı araç tam 180 milyon kez kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 verilerine göre trafiğe kayıtlı 34 milyon 23 bin 986 taşıt olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu taşıtların neredeyse 4'te biri Avrasya Tüneli'ni kullandı" dedi.

Uraloğlu, özellikle günün yoğun saatlerinde tünelin şehir trafiğine rahatlama sağladığını, alternatif bir geçiş koridoru olarak İstanbul ulaşım sisteminin yüküne verdiği desteği vurguladı.

250 milyon saat zaman kazancı

Tünelin sağladığı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Uraloğlu, "9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılar toplam 250 milyon saat zaman tasarrufu elde etti. Bunun yanı sıra 304 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Kilometre başına 687 milyon araç azalma sayesinde trafik yoğunluğu kaynaklı maliyetleri de önemli ölçüde düşürüldü." şeklinde konuştu.

Projenin çevresel etkilerine de dikkat çeken Uraloğlu, 139 bin ton emisyon azalımı sağlandığını ve bunun yaklaşık 5,5 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Hem zaman hem enerji hem de çevre açısından önemli kazanımlar sağlayan bu proje ile sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize güçlü katkı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Nokta Ağı kapsamında sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan dünyadaki ilk proje

Bakan Uraloğlu ayrıca, Avrasya Tüneli'nin, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan; açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal, çevresel açıdan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen "Mavi Nokta Ağı" kapsamında sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan dünyadaki ilk proje olduğuna dikkati çekti.

Projenin işletme merkezinin yeşil bina olarak tasarlandığını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Projemiz ayrıca Enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi temel başlıklarda topladığı puanlarla LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı. 2021 yılından bu yana elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan tünel, Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) da alan Avrasya Tüneli, ayrıca 2022 yılından beri ISO 14064 Karbon Nötr Belgesine sahiptir. Proje kapsamında hava kalitesine özel önem atfedildi. Avrupa yakasındaki havalandırma bacası çevresinde 7 bin 300 metrekarelik alanda Türkiye'de ilk uygulama niteliğindeki yeşil konsept 'biyofiltrasyon uygulaması' hayata geçirildi.

Avrupa Yakası Sahil Parkına 11 Bin 642 Adet Yeni Ağaç Dikildi

Hem inşaat hem de işletme döneminde, projenin olası çevresel ve sosyal etkilerinin titizlikle analiz edildiğini de söyleyen Uraloğlu, "Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55 metreden 277 metreye çıkartılarak şehrin denizle olan bağlantısı geliştirildi. Avrupa yakası sahil parkına 11 bin 642 adet yeni ağaç dikilmiş, 2,7 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa edilmiş, oyun ve egzersiz alanları yenilenmiştir." açıklamasında bulundu.

Avrasya Tüneli'nin İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma Binalarında devreye alınan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile işletme, hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış hem de karbon emisyonunu yıllık 210 ton azaltmış olacaktır.

Ekonomiye 2,6 milyar dolarlık katkı

Avrasya Tüneli'nin ekonomik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, projenin bugüne kadar ülke ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti. Uzun vadede ise toplam kamu tasarrufunun 8,6 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. - ANKARA

