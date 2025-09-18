88 Yaşındaki Nail Usta, 75 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve 'doktor' lakabıyla tanınan Nail Engin (88), 12 yaşında çırak olarak başladığı baba mesleğini 75 yıldır devam ettiriyor. İşini ilk günkü aşkla yapan Nail usta, "Beni bu dükkandan anca ölüm ayırır" diyerek ilerleyen yaşına rağmen ilçe halkına hizmet veriyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan ve ilçe halkının "doktor" lakabıyla tanıdığı 88 yaşındaki Nail Engin, 12 yaşında çırak olarak başladığı baba mesleğini tam 75 yıldır ilk günkü aşkla sürdürüyor. Çocuk yaşta eğitim hayatını yarıda bırakıp babasının yanında meslek öğrenmeye başlayan Engin, askerden döndükten sonra babasının vefatıyla dükkanın başına geçti. O günden bu yana ayakkabı tamirciliğini bırakmayan Nail Usta, geçen yıllara rağmen hala her gün tezgahının başına geçerek Koçarlı halkına hizmet veriyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Nail Engin, bir yandan da geçmişten bugüne uzanan esnaflık kültürünü ayakta tutmaya çalışıyor.

"Biz gittikten sonra usta kalmayacak"

Yaklaşık 20 metrekarelik dükkanında Koçarlı halkı için çalıştığını ve kendisi de işi bıraktıktan sonra usta kalmayacağını ifade eden Nail Engin; "Ben bu işi 12 yaşından beri yapıyorum. Baba mesleği benim bu. Üçüncü sınıftan sonra babamın yanına geldim, kalfalığa kadar burada çalıştım. Sonra askere gittim ve askerden geldikten sonra babam rahmetli oldu, dükkana oturdum. 75 yıldan beri bu dükkanda çalışıyorum. Benim lakabım Doktor Nail Engin'dir aslında. O yüzden ayakkabı doktoru diyorlar. Ben bu dükkanı kapattığım zaman Koçarlı bitmiş duruma geliyor yani. Bir tek ben kaldım usta olarak. Başka gelecek olan yok. Çırak yok artık. En büyük sorun çırak bulamamak zaten. Esnaf olmadı mı bölgenin kıymeti yok. Artık terziler kapatıyor, ayakkabıcılar kapatıyor. Zaten ayakkabı sektörü bitti. Ustaların dükkanını kapatmasının artık en büyük nedeni çırak olmaması. Usta yetişmiyor. Ben kapattığım zaman Koçarlı da usta bitti. Benim yerime bir çırak gelse usta olsa. Şu an benden 3-4 kat daha fazla kazanır aslında. Ben bıraktığımda bu dükkan devam ederse müşteriler devam eder gelmeye. Zaten bu Nail ustanın çırağıydı diyecekler ama maalesef artık usta yetiştiremiyoruz. Bu yaştan sonra biz hala işimizin başındayız. Çünkü işimizi ilk günkü gibi seviyoruz ama en önemlisi de Koçarlı için çalışıyoruz. Biz gittikten sonra usta kalmayacak. Artık ne zamana kadar böyle gider bilemem Allah bilir tabi ama gittiği yere kadar burada olacağım. Beni bu dükkandan anca ölüm ayırır. Yaşım oldu 88 ama katlanıyorum. Allah'a şükür ilçemize hizmet ediyoruz. Bu dükkan yıllardır ayakkabıcıydı. Babamdan bana geçti. Toplamda en az 100 yıldır ayakkabıcı dükkanı burası" dedi. - AYDIN