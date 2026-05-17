Haberler

87 yaşında hafız oldu

87 yaşında hafız oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da düzenlenen 'Hafız Kal' Türkiye Finali'nde, 87 yaşındaki İbrahim Demir'e hafızlık belgesi verildi.

Bolu'da düzenlenen "Hafız Kal" Türkiye Finali'nde, 87 yaşındaki hafız İbrahim Demir'e hafızlık belgesi takdim edildi.

Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından organize edilen "Hafız Kal" Türkiye Finali gerçekleştirildi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, 87 yaşındaki hafız İbrahim Demir'e hafızlık belgesini verdi. 1939 doğumlu olan ve uzun yıllar kalıpçı ustası olarak çalışan Demir'in hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim ile bağını hiç koparmadığı belirtildi. BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Karaköse tarafından da Demir'e "Hayat Rehberi Kur'an" isimli kitap seti hediye edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Eşi ve çocuklarını öne sürdü, tahliyesini istedi

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti