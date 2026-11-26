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Amasya'da 84 yaşındaki gazeteci Zeki Karadayı, bir süredir tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Kentte yayınlanan Yeşilırmak Gazetesi'nin uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü görevini de yapan evli ve 1 çocuk babası Karadayı'nın cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı