Üye Girişi
Haberler

836 gram reçine esrarı ayakkabısına sakladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

836 gram reçine esrarı ayakkabısına sakladı

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi çıktı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, şahsın ayakkabısının içine gizlenmiş 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Denizli Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli? Oğuz Emre Gökal kimdir? Zafer Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Oğuz Emre Gökal kaç yaşında, nereli? Akaryakıt fiyatları 3 haneli rakamlara mı çıkıyor? Cumhurbaşkanlığı ne dedi? Suphi Yıldız kimdir? Zafer Partisi Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Suphi Yıldız kaç yaşında, nereli? Salih Savaşlı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Salih Savaşlı kaç yaşında, nereli? Abdullah Kadayıf kimdir? Zafer Partisi Hatay- Payas Belediye Başkan adayı Abdullah Kadayıf kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title