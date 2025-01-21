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82 Yaşındaki Teslime Nine 4 Ayda Kur'an-ı Kerim Öğrendi

82 Yaşındaki Teslime Nine 4 Ayda Kur'an-ı Kerim Öğrendi
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Teslime Çoban, çevresindekilerin olumsuz sözlerine rağmen 4 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı başarıyla öğrendi. Kurs hocaları, Teslime Nine için pasta hazırlayarak bu sevincini paylaştı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Teslime Çoban, 4 ayda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çevresindekilerin 'Yaşlandın. Okuyamazsın' sözlerine aldırmayıp okumaya geçen Teslime Nine'ye pasta hazırlayan hocaları sevincini paylaştı.

Suluova İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camii Kur'an Kursu'nda açılan kursa kayıt yaptıran 6 çocuk, 16 torunu bulunan Çoban, ilerlemiş yaşına ve çevresindekilerin 'Yaşlandın. Okuyamazsın' sözlerine aldırmadan 4 ay gibi kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek örnek oldu.

En azimli öğrencisi olduğu kursu ara tatil dönemine giren Çoban, eğitimini evinde sürdürmeyi planlıyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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