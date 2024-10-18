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8 Yaşındaki Abdusselam, Filistin İçin 1255 Lira Bağışladı

8 Yaşındaki Abdusselam, Filistin İçin 1255 Lira Bağışladı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Abdusselam Yaman, topladığı 1255 lirayı Filistinli akranlarına göndermek üzere yardımseverlik kampanyasına katkıda bulundu. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, minik öğrenciyi ve ailesini tebrik etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Abdusselam Yaman (8), topladığı bin 255 lirayı Filistinli akranlarına gönderdi.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çermik Şube Başkanı Burhan Kızılarslan, "Minik öğrencimiz, bin 255 lira harçlığını Filistin'e gönderilmek üzere bize teslim etmesi bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı güzel yavrumuzu ve onu yetiştiren anne babasını ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Kızılarslan, "Her yaştaki bütün Müslümanların Filistin'e hem maddi hem de manevi olarak destek vermesi gerekiyor. Merhamet ve yardımseverlik duygusuyla yapmış oldukları bu kampanyadan dolayı minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Destekleri ve duaları ile Gazzeli mazlumlarla birlikte olduklarını belirten tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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