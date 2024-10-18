8 Yaşındaki Abdusselam, Filistin İçin 1255 Lira Bağışladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Abdusselam Yaman (8), topladığı bin 255 lirayı Filistinli akranlarına gönderdi.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çermik Şube Başkanı Burhan Kızılarslan, "Minik öğrencimiz, bin 255 lira harçlığını Filistin'e gönderilmek üzere bize teslim etmesi bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı güzel yavrumuzu ve onu yetiştiren anne babasını ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Kızılarslan, "Her yaştaki bütün Müslümanların Filistin'e hem maddi hem de manevi olarak destek vermesi gerekiyor. Merhamet ve yardımseverlik duygusuyla yapmış oldukları bu kampanyadan dolayı minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Destekleri ve duaları ile Gazzeli mazlumlarla birlikte olduklarını belirten tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR