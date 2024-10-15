79 Yaşındaki Melisa Nine'nin Modellik Deneyimi Kısa Sürede Son Buldu

Amasya'nın Göynücek ilçesinde tasarımcı oğlu Murat Mutlu Karaduman'a modellik yaptığı görüntüleri basında ve sosyal medyada büyük ilgi gören 79 yaşındaki Melisa nineden acı haber geldi. Karaduman oğluyla ekran karşısına geçtikten 10 gün sonra astım atağı geçirerek hayatını kaybetti.

Duvar halısı, perde ve yatak örtüsü gibi eşyalardan beğenilen kostümler tasarlayıp sosyal medyada paylaşan evladından gelen modellik isteğini kırmayan anne, objektiflerin karşısına geçmişti. Mankenlere taş çıkartan çekimlerin yorucu olmasına rağmen keyifle pozlar veren 79 yaşındaki Melisa Karaduman, "Bize güzel bir anı oldu" demişti.

Geçen cuma günü evinde geçirdiği astım atağı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine son yolculuğuna uğurlanan Melisa nineden geriye verdiği pozlar hatıra olarak kaldı. - AMASYA