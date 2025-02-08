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78 Yaşındaki Adam Kendi Mezarını Kendisi Kazdı

78 Yaşındaki Adam Kendi Mezarını Kendisi Kazdı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, 78 yaşındaki Ahmet Karabela, ölmeden önce kendi mezarını kazdı. Kimseye zahmet vermemek için bu işlemi gerçekleştiren Karabela, mezarına geceleri gelip dua ediyor ve burada yatıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan yaşlı adam, görenleri şaşırtıyor.

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

"Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım"

Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

"Köydeki bütün kazılan mezarlarda emeği var"

Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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