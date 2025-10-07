Haberler

77 Yaşındaki Mustafa Uzun, Sipsi İle Geçen Zamanını Renklendiriyor

Burdur'da yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Uzun, çocukluğundan beri yanından ayırmadığı sipsi ile hem eğleniyor hem de çevresindekilere keyif veriyor. Sipsi çalarak geçirdiği yıllarını anlatan Uzun, geleneksel müziği yaşatmaya devam ediyor.

Burdur'da yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Uzun, yanından hiç ayırmadığı sipsiyi çalarak zaman geçiriyor.

Çocukluk yıllarında sipsi çalmaya başlayan Mustafa Uzun, ara vermeden uzun yıllardır çalmaya devam ediyor. Düğünlerde de davul, zurna ve sipsi çalan Uzun, sipsiyi unutturmamak için çabalıyor. Yanından sipsisini hiç ayırmayan Uzun, daha önce çobanlık yaparken çaldığı sipsiyi şimdi bulunduğu her ortamda çalıyor. Uzun, bankta oturduğu sırada kendisini tanıyanların ısrarı üzerine de sipsi çalmaya başladı.

"Zamanında keçilerin başında çalardım"

Çocukluğunda sipsi çalmaya başladığını anlatan Mustafa Uzun, "Garibanlık zamanında sipsi çalmayı öğrendim. Zamanında keçilerin başında çalardım. Sonra zurna öğrendim, daha sonra da davul çaldım. Şimdi de düğünlerde davul, zurna ve sipsi çalıyoruz. Benim Bucak'ta ustam vardı, ondan öğrendim. 35-40 yıldır da sipsi çalıyorum. Eşimin işleri vardı, ondan geldik. Beklerken bana 'sipsi çal da dinleyelim' dediler ben de çalmaya başladım" dedi.

Yoldan geçen vatandaşlar ise sipsi sesini duyunca dinlemeye başladıklarını belirterek, Mustafa Uzun'a teşekkür ettiler. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
