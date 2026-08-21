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Harun Köyü'nde Yol Genişletme Çalışması Başladı

Harun Köyü'nde Yol Genişletme Çalışması Başladı
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Şarkışla’ya bağlı Harun köyünde yaklaşık 3 metre genişliğindeki yolun 7 metreye çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Şarkışla'ya bağlı Harun köyünde yaklaşık 3 metre genişliğindeki yolun 7 metreye çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların başlaması dolayısıyla kurban kesilerek dua edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Harun Köyü'nde, 1950 yılından bu yana tek şerit olarak kullanılan yaklaşık 3 metre genişliğindeki yolun 7 metreye çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların başlaması dolayısıyla 2 adaklık koyun kesilerek dua edildi. Yolun 7 metre genişliğe çıkarılmasıyla birlikte Harun Köyü ile çevre yerleşim yerleri arasındaki ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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