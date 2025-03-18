75 Yıldır Demircilik Yapan Usta Sebahattin Dayıkaraca Hayatını Kaybetti

Erzincan'da tek güzünü verdiği demircilik mesleğini 75 yıldır sürdüren Sebahattin Dayıkaraca (82) hayatını kaybetti.

Erzincan Eski Sanayi'de bulunan iş yerinde bölgede daha çok kullanımı yaygın olan tarım aletleri üreten 82 yaşında ki Sebahattin Dayıkaraca 75 yıldır demircilik yaptı. Özellikle balta, kazma, keser, orak, dehre gibi köy aletleri yaparak mesleği sürdüren Dayıkaraca tek gözünü bu mesleği yaparken kaybetse de her gün işe ilk günkü aşkla geldi. 75 yıldır demir ocağının başında demir döven sıcak demir ustası Sebahattin Dayıkaraca, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 1950 yılından beri usanmadan devam ettirdi.

Yarım asırdan fazla demire şekil veren ve ahilik unvanına sahip demirci ustası Sebahattin Dayıkaraca dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Erzincan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca'nın babası Sebahattin Dayıkaraca'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Erzincan merkez Camii Kebir'de kılınacak cenaze namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. - ERZİNCAN