Yalova'da örülen 400 bere Siirt'teki komandolara ulaştırıldı

Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı. Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi. - SİİRT