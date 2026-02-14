Haberler

Yalova'da örülen 400 bere Siirt'teki komandolara ulaştırıldı

Güncelleme:
Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyze, ördüğü 400 bereyi Siirt İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Jandarma Genel Komutanlığı, bere bağışını 'şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisi' olarak tanımladı.

Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan komandolara ulaştırıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir. Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzemizin örmüş olduğu 400 bere, Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman Jandarma Komandolarımıza ulaştırıldı. Bereleri teslim alan Jandarma Komandolarımız, Sabahat teyzemize teşekkür mesajlarını iletti" ifadelerine yer verildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
