Palandöken'de 75 hafız öğrenciye belge takdimi

Palandöken Müftülüğüne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 hafız öğrenci için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Hafızlık Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Öte yandan, Palandöken Müftülüğüne bağlı Alkazan Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 27 erkek öğrenciye ise Solakzade Camii'nde düzenlenen programla hafızlık belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen törenlerde toplam 75 öğrenci hafızlık belgelerini alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenlerde konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan öğrencilerin ve ailelerinin büyük bir gurur yaşadığını belirterek, Yenişehir Kur'an Kursu ve Alkazan Kur'an Kursundan mezun olan toplam 75 öğrenciyi tebrik etti.

Muharrem ayının manevi atmosferine dikkat çeken Vali Baruş, Muharrem ayını tebrik ederek Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle andı.

Kur'an-ı Kerim'in insanlık için bir hayat rehberi olduğunu vurgulayan Vali Baruş, Kur'an'a hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'i hem hafızamızda, hem aklımızda hem de gönlümüzde taşımak hepimizin görevidir. Hafızlık ise herkesin ulaşamadığı büyük bir nimet ve ayrıcalıktır." dedi.

Hafızlık başarısının ardında büyük emekler bulunduğunu belirten Vali Aydın Baruş, öğrencilerin yetişmesinde fedakarlık gösteren ailelere ve özveriyle görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. Hafızlığın tamamlanması kadar korunmasının da büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Baruş, hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i sürekli tekrar ederek ve hayatlarına rehber edinerek bu emaneti muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Erzurum'da yakın zamanda faaliyete geçirilmesi planlanan Kur'an Merkezlerine de değinen Vali Baruş, bu merkezlerin hafızların eğitimlerini sürdürmeleri ve bilgilerini canlı tutmaları açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti. Kur'an Merkezlerinin aynı zamanda öğrencilerin tilavetlerini geliştirmelerine ve Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının gönüllerde derin tesirler bıraktığını kaydeden Vali Aydın Baruş, hafızların hem Kur'an-ı Kerim'i ezberleme hem de onu en güzel şekilde okuyarak insanlara ulaştırma noktasında önemli bir sorumluluk taşıdıklarını dile getirdi.

Vali Baruş, konuşmasının sonunda hafız öğrencileri, ailelerini ve eğitimlerinde emeği geçen tüm hocaları tebrik ederek, hafızların ömür boyu Kur'an'ın hafızı ve hadimi olarak hizmet etmelerini temenni etti.

Programlar, hafızlık belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı